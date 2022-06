X: A sexy horror story, Midnight Factory porta in Italia il film adorato da Stephen King!

Midnight Factory, etichetta di proprietà di Koch Media, ci ha annunciato poco fa tramite comunicato stampa che porterà in Italia X - A Sexy Horror Story, il nuovo slasher horror scritto e diretto dal regista di culto Ti West, con protagonista Mia Goth.

Il film, che ha fatto letteralmente impazzire il grande Stephen King, arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 14 agosto: girato in Nuova Zelanda, X - A sexy horror story porta sullo schermo un’irriconoscibile Mia Goth alle prese con un doppio ruolo – grazie all’uso di un incredibile trucco prostetico – che la porterà a lottare con se stessa per la sopravvivenza.

La storia è ambientata nel 1979 e segue una troupe di ragazzi ambiziosi e affamati di successo che decide di girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas, ma la coppia di anziani che accettano di ospitare il regista e i suoi collaboratori nella loro fattoria isolata e indisturbata, comincia a nutrire un interesse lascivo per i giovani. Durante la notte, questo interesse morboso esploderà in tutta la sua violenza e terrore.

Il film è prodotto dalla A24, già dietro a diversi successi del panorama horror contemporaneo come Hereditary, Midsommar, The Witch e The Lighthouse: per altri approfondimenti, guardate il trailer ufficiale di X.