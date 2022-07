X: A sexy horror story è troppo estremo per la commissione: vietato ai minori di 18 anni!

Oggi è il giorno di X A sexy horror story, che arriva in queste ore nelle sale italiane, ma lo farà con un bollino rosso grosso come una casa che lo vieterà ai minori di 18 anni.

Nello stesso giorno dell’uscita in sala in Italia in oltre 200 copie, infatti, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, incaricata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, ha deciso di vietare ai minori il nuovo film di Ti West. Le emozioni forti che il film promette hanno evidentemente impressionato la Commissione a tal punto che l’ha reputato non adatto ai più giovani, con le seguenti motivazioni: “L’insieme delle scene in cui sono presenti uno o più contenuti sensibili, il tono e l’impatto potenziale delle stesse nonché il contesto narrativo, il livello di intensità del contenuto sensibile rilevato”.

L’efficace miscela di horror e porno hanno conseguentemente portato ad alzare il divieto per la visione ai maggiorenni: X – A Sexy Horror Story, lo ricordiamo, include nel cast Mia Goth e Jenna Ortega ed è distribuito da Midnight Factory, etichetta di proprietà di Koch Media. La storia è ambientata nel 1979, quando una troupe di ragazzi ambiziosi e affamati di successo decide di girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas, ma l’anziana coppia che la ospita, in una fattoria isolata e indisturbata, comincia a nutrire un interesse lascivo per i giovani attori. Durante la notte, questo interesse morboso esploderà in tutta la sua violenza e terrore.

