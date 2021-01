X-Men vs Fantastici 4? Paul Greengrass rivela dei progetti per un film Fox mai realizzato

Come sappiamo, i Fantastici 4 sono pronti ad approdare nel Marvel Cinematic Universe diretti da Jon Watts, che si metterà al lavoro sul progetto reboot non appena terminati gli impegni con il suo Spider-Man 3, ma arrivano nelle ultime ore notizie interessanti circa un progetto Fox accantonato prima di nascere.

In una recente intervista al podcast Happy Sad Confused, dove era ospite per promuovere il suo Notizie dal mondo, il regista Paul Greengrass ha infatti rivelato che in passato aveva discusso con i dirigenti Fox su di un possibile crossover cinematografica X-Men vs Fantastici 4, questo ovviamente prima della Fusione Disney.



Nel film Johnny Storm aka Torcia Umana si sarebbe trasformato in Supernova e avrebbe distrutto Manhattan, causando una guerra senza quartiere tra i due super gruppi Marvel, includendo anche altri personaggi dell'etichetta come Deadpool e persino Daredevil.



Dice Greengrass: "Ne abbiamo parlato. Non direi però che ero stato già scelto come regista. Ne abbiamo discusso e ci ho pensato, sì. Ma alla fine...". Per il regista questo film sarebbe stato paragonabile al crossover Captain America: Civil War, anche se non esisteva una precisa linea temporale rispetto ai progetti Marvel Studios.



Vi sarebbe piaciuto vedere questo crossover X-Men vs Fantastici 4? Fatecelo sapere nei commenti.