X-Men, trapela online il film mai fatto di Fox su Bestia e Wolverine: sembra incredibile

Non solo il cancellato Deadpool 3 con Ryan Reynolds tra i cinecomix mai fatti dalla Fox, ma a quanto pare anche un capitolo dedicato alla saga degli X-Men rimasto finora sconosciuto e trapelato online in queste ore con l'intera sceneggiatura resa pubblica da un leak.

Il film, intitolato X-Men: Fear the Beast, nasce chiaramente prima dell'acquisizione della Fox da parte della Disney, ed è stato scritto da due artisti per anni legati alla saga, il montatore e il compositore John Ottman e Byron Burton. Nella storia - potete trovare l'intera sceneggiatura nel link della fonte disponibile in basso -Hank McCoy/Beast di Nicholas Hoult lotta per controllare la sua mutazione prima di dirigersi verso un villaggio Inuit nel tentativo di aiutare un vecchio amico. La storia avrebbe mostrato anche l'eroe combattere i cacciatori al fianco del Wendigo, e spesso vira nel territorio dell'orrore R-Rated includendo nel cast anche Hugh Jackman nei panni di Wolverine.

Con un'ambientazione tra gli anni '90 e i primi anni 2000, nel film Bestia incontra Wolverine che combatte nella stessa gabbia del primo film degli X-Men. Una nuova linea temporale, dunque, con Hank che lo incontra prima di Rogue, e i due si alleano nell'atto finale. Ci sono cameo in abbondanza, inclusi Mystique e Jean Grey, con l'epilogo che fornisce l'introduzione di Mr. Sinister, destinato a diventare il nuovo cattivo dell'intero franchise.

Ora come saprete i diritti degli X-Men sono di proprietà dei Marvel Studios, che hanno in programma di riavviare il franchise all'interno del MCU: il primo passo in questa direzione sarà compiuto da Deadpool 3, che uscirà nel 2024 e includerà nel cast sia Ryan Reynolds che Hugh Jackman.