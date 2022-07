X-Men, Taron Egerton si tira fuori per Wolverine: 'Non c'è nulla di vero'

Il nome di Taron Egerton circola insistentemente nell'ambiente Marvel da un bel po' di tempo: la star di Kingsman è evidentemente il nome preferito dei fan per raccogliere l'eredità di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine, ma ad oggi non sembra esserci nulla di concreto sul tavolo, almeno stando alle parole del diretto interessato.

Mentre Jon Hamm si candida per un ruolo in X-Men: The Mutants, infatti, Egerton torna a ribadire di non aver mai effettivamente parlato con gli Studios per il ruolo di Logan: "Ho fatto quest'errore di dire di aver avuto quest'incontro con Marvel circa 4 anni fa, il che è vero. Ma in qualche modo la cosa è stata equivocata e si è trasformata in questo" sono state le parole dell'attore.

Egerton ha proseguito: "Io l'ho sempre detto... Non so se sarei il tipo giusto per quella parte. Ieri ero con Hugh Jackman, che ovviamente l'ha interpretato nell'originale... Abbiamo delle vibes così differenti. Non so se potrei essere la persona giusta per succedergli. Ho sempre detto che sarei aperto all'eventualità, ma al momento non c'è nulla di vero al di là della roba di fantacasting".

Verità o tentativo di depistaggio? Lo scopriremo solo nei prossimi tempi! Wolverine a parte, intanto, secondo una nuova teoria i mutanti esisterebbero già nell'MCU e sarebbero stati resi dormienti da Sinister.