X-Men, la star di Harry Potter è Magneto nella nuova fan art dell'MCU!

Da chi potrebbe essere interpretato Magneto nel debutto degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe? Sui social è comparsa una fan art del personaggio con un volto molto conosciuto del grande schermo, soprattutto dagli appassionati di Harry Potter e Star Trek. Un'immagine suggestiva e che potrebbe diventare uno spunto per il futuro.

In realtà gli X-Men sembrano ancora piuttosto lontani da un debutto nel Marvel Cinematic Universe ma le ipotesi sul casting, anche quelle fantasiose, non mancano. Inoltre lo sceneggiatore dei vecchi film ha un'idea fantastica per gli X-Men nell'MCU.

La fan art pubblicata online mostra Jason Isaacs, conosciuto principalmente per il ruolo di Lucius Malfoy nella serie di film tratti dalla saga letteraria di J.K. Rowling, in versione Magneto, una delle figure chiave della narrativa dei mutanti.



L'opzione Jason Isaacs per il ruolo di Magneto è in realtà molto popolare tra i fan, che vedono di buon occhio la possibilità di vedere l'attore interpretare un altro personaggio ambiguo come l'antieroe degli X-Men.

La storia di Magneto è una delle più affascinanti degli X-Men, tra un passato complicato e il difficoltoso rapporto con Charles Xavier/Professor X.

I due personaggi sono stati interpretati al cinema in passato da Ian McKellen/Michael Fassbender (Magneto) e Patrick Stewart/James McAvoy (Professor X).



Qualche mese fa Jason Isaacs ha espresso la propria opinione su Lucius Malfoy, il personaggio che l'ha reso famoso in tutto il mondo.