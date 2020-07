X-Men, una splendida fan art immagina Jennifer Gardner nei panni ardenti della Fenice

L'ultima volta che abbiamo visto la Forza Cosmica della Fenice in un film sui Mutanti Marvel è stato nel deludente X-Men: Dark Phoenix di Simon Kinberg, capitolo conclusivo dell'Era mutante in casa Fox, ma ora che si sta lavorando al reboot cinematografico sotto l'egida Marvel Studios, i fan guardano già avanti. Molto avanti.

Impossibile infatti che venga scelta la famosa run vista già due volte al cinema, la prima volta in X-Men: Conflitto Finale di Brett Ratner, altre cocente delusione, ma una delle possibilità concrete di questo attesissimo reboot è che Kevin Feige e soci, oltre che lo o gli sceneggiatori scelti per la stesura del progetto, scelgano di riadattare per il grande schermo il personaggio di Jean Grey.



È davvero troppo presto per spingerci oltre che alcuni fan casting, però gli appassionati hanno dato qualche nome via web, e un artista via Instagram, tale Datrinti, ha pensato bene di trasformare in una splendida fan art la bella e talentuosa Jennifer Garner, lasciandole vestire gli ardenti panni di Jean Grey con già la Forza Fenice al suo interno.



Le immagino sono davvero splendide, e chissà che non possano anticipare un casting futuro dell'attrice nel ruolo (non sperateci però: è fantasticare). Voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti in calce alla notizia.