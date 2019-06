X-Men: lo spin-off scartato su Bestia includeva anche Wolverine e Sinistro

Il compositore e montatore John Ottman, che in passato ha lavorato a X-Men 2, X-Men: Giorni di un Futuro Passato e X-Men: Apocalisse, ha pubblicato tramite The Hollywood Reporter il pitch di uno spin-off dedicato a Bestia scartato da Simon Kinberg.

Lo script del film è stato sviluppato da Byron Burton, assistente dello stesso Ottman, che ha rivelato come il progetto fosse ispirato a La Cosa di John Carpenter.

Il film, che avrebbe avuto un budget stimato di 90 milioni, era ambientato dopo gli eventi di X-Men: Giorni di un Futuro Passato: Hank McCoy ha dei problemi a controllare la sua natura bestiale e nel frattempo sta aiutando un altro uomo con lo stesso problema tramite il suo siero, ma la questione prende una brutta piega. In cerca dell'uomo, che sta seminando il panico in in villaggio di Inuit, Hank deve fare squadra con Wolverine e affrontare il villain Sinistro. Qui potete trovare lo script originale.

"L'idea era quella di avere Sinistro come villain di molti film," ha dichiarato Burton a conferma di ciò che era stato rivelato dallo sceneggiatore Zack Stentz per X-Men: L'inizio. I due hanno anche proposto uno spin-off su Omega-Red in cui era presente lo stesso Sinistro ad orchestrare gli eventi.

Simone Kinberg, produttore e sceneggiatore di lunga data della saga e regista di X-Men: Dark Phoenix, avrebbe "gentilmente rifiutato" di leggere la sceneggiatura dello spin-off per non farsi influenzare nella scritture del sequel (leggi: recensione di X-Men: Dark Phoenix).