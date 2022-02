X-Men, ci sarà spazio per i mutanti nella Fase 4 del MCU?

Qualche tempo fa Kevin Feige aveva parlato dell'arrivo imminente degli X-Men nell'MCU. Il Presidente dei Marvel Studios, infatti, guardandosi indietro ha dichiarato che "tutto potrebbe essere una rampa di lancio per qualunque personaggio", quindi le possibilità ci sono. Dunque la domanda è: ci sarà spazio per gli X-Men nella Fase 4 del MCU?

Secondo alcuni fan la risposta potrebbe essere sì. Tra le varie teorie nate sul web, infatti, ce ne sarebbe una particolarmente quotata, secondo la quale alcuni dei mutanti potrebbero apparire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che potrebbe effettivamente essere il film perfetto per loro. Infatti il problema principale è sempre stato legato a una questione di timeline e continuità: come inserire i personaggi della Fox nel MCU? Prima di oggi era piuttosto difficile, perché gli ipotetici sceneggiatori avrebbero dovuto prendere in considerazione l'eventuale Foxverse e far quadrare le cose con il Marvel Cinematic Universe. Ma il Multiverso è arrivato in soccorso, e potrebbe semplicemente far unire i due universi, giocando con le varie linee.

Certo non abbiamo molti indizi concreti al riguardo, ma la trama di Doctor Strange 2 resta piuttosto generica circa il "viaggio nell'ignoto" del Multiverso che il protagonista compirà. Inoltre secondo alcuni leak che hanno fatto il giro del web, la storia dei mutanti potrebbe essere direttamente legata a quella di Wanda e dei suoi figli, e sappiamo che il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen sarà sicuramente presente nel film. Dunque è tempo di rivedere gli X-Men? Chissà, lo scopriremo presto.