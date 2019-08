Ecco quale X-Men sarebbe sopravvissuto alla Decimazione di Thanos secondo i Russo

In una nuova intervista, i registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo hanno rivelato quale membro degli X-Men sarebbe sopravvissuto agli effetti della Decimazione di Thanos innescata alla fine di Avengers: Infinity War.

La risposta dei due fratelli non dovrebbe stupire i fan dei mutanti della Marvel: Anthony infatti ha spiegato che qualora i Marvel Studios avessero avuto accesso ai diritti di sfruttamento cinematografico degli X-Men già da qualche anno, solo un personaggio sarebbe sopravvissuto allo schiocco di dita del villain interpretato da Josh Brolin.

"Mi sarebbe piaciuto molto vedere Wolverine opporsi con tutta la sua forza alla volontà di Thanos e riuscire a cavarsela" ha detto il co-regista.

Certo è che sarebbe sicuramente stato molto divertente vedere Wolverine in azione a fianco degli Eroi Più Potenti Della Terra in Avengers: Endgame, e questa non è la prima volta che i registi condividono il loro interesse per Logan. Recentemente infatti hanno rivelato che sognano di tornare ai Marvel Studios per dirigere il film stand-alone su Wolverine, e ovviamente i fan del Marvel Cinematic Universe sperano che il sogno dei due registi un giorno possa avversarsi davvero.

Nei prossimi anni gli X-Men, insieme ai Fantastici Quattro, arriveranno nel MCU, probabilmente già a partire dalla Fase 5. Sarà un vero peccato non poterli vedere interagire con Captain America a Iron Man, ma dovremo "accontentarci" di eventuali team-up con Black Panther, Spider-Man, Thor e tutti gli altri.

Tra l'altro un nuovo rumor suggerisce che i loghi dei film di X-Men e Fantastici 4 saranno mostrati in anteprima al prossimo D23 Expo, che si terrà dal 23 al 26 agosto, quindi rimanete sintonizzati.