X-Men, lo sceneggiatore dei vecchi film ha un'idea fantastica per il loro debutto nel MCU

Molto presto gli X Men arriveranno nel Marvel Cinematic Universe, ma quando e soprattutto come ciò accadrà al momento rimane un mistero conosciuto forse soltanto da Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios.

Tuttavia, lo sceneggiatore e regista Michael Dougherty, regista di Krampus e Godzilla: King of the Monsters che ha co-scritto le sceneggiature di X2: X-Men United e X-Men: Apocalypse, nel corso di una recente intervista con il podcast ReelBlend ha spiegato di avere un'idea molto interessante per introdurre gli X-Men nel MCU. Ecco che cosa ha detto:

"I mutanti ovviamente occupano un posto molto speciale nel mio cuore, e se loro ... voglio dire, sappiamo che stanno per entrare nel MCU, giusto? Ma secondo me sarebbe un po' scorretto, o comunque troppo facile, ai livelli dell'imbroglio, se con la scusa del Multiverso dovesse semplicemente aprirsi un portale luminoso, gli X-Men lo attraversano e tadaan, eccoli arrivati nel MCU. Non sarebbe molto figo. Dal mio punto di vista, da fan della scienza diciamo, ritengo che il modo più interessante e organico per far entrare i mutanti nel MCU è parlare di evoluzione: e se i mutanti fossero il risultato di tutto il trauma e la distruzione che gli umani hanno dovuto sopportare a causa di tutte le battaglie e le invasioni e tutto il resto che è accaduto nel loro mondo? Come se Madre Natura, diciamo, iniziasse a far evolvere le persone, il Gene Mutante come meccanismo di sopravvivenza. Come una sorta di reazione alle battaglie degli Avengers contro Thanos, e lo Snap, e tutto il resto che hanno vissuto. L'umanità inizia ad evolversi come meccanismo di sopravvivenza. Per me sarebbe un punto di partenza interessante."

Insomma, alla faccia delle solite teorie dei fan! Che ne pensate dell'idea di Michael Dougherty? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che, sebbene Ms Marvel e Namor siano stati confermati come mutanti nel MCU, e Doctor Strange nel Multiverso della Follia abbia riportato Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier, il primo vero appuntamento con i mutanti nel MCU sarà Deadpool 3, in uscita l'8 novembre 2024, che oltre a Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson includerà anche il ritorno di Hugh Jackman come Wolverine. Nel frattempo, su Disney Plus nel 2023 uscirà la serie tv animata X-Men '97, revival del cult tv Insuperabili X-Men.