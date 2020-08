X-Men: lo sceneggiatore dei primi due film vorrebbe tornare per il reboot Marvel

Se il regista Bryan Singer non sembra sia stato impeccabile sul set del primo X-Men, lo sceneggiatore David Hayter è ancora oggi apprezzato per il lavoro svolto nella scrittura dei primi due film, e ora sarebbe pronto a tornare per il reboot nel Marvel Cinematic Universe.

"Se lo farei? Certo!", ha dichiarato a Den of Geek, anche se appare molto realista circa le sue probabilità di essere contattato dai boss della Marvel.

"Non mi aspetto che succeda, però. Mi immagino che se fossi Kevin Feige direi: 'Abbiamo bisogno di voci nuove, e c'è bisogno del contributo dell'attuale team creativo Marvel per realizzarlo. Probabilmente vogliono allontanarsi dalle versioni di Bryan Singer per diversi motivi, ma se me lo chiedessero, lavorerei senz'altro in qualsiasi produzione Marvel, l'ho detto chiaramente a Kevin. Lo farei per il resto della mia vita".

Le accuse contro il regista che ha dato avvio alla saga potrebbero aver compromesso per sempre il riutilizzo di quei volti e di quell'universo, ma a dire il vero la direzione presa dall'azienda lascia già intendere che ci saranno piani completamente diversi per il reboot degli X-Men, senza considerare che molti attori (come Hugh Jackman) non sarebbero disposti a tornare. Usare lo sceneggiatore dei film originali avrebbe senso a questo punto? Potrebbe trovare nuove idee per rinnovare gli eroi ed esaudire le richieste della Marvel?

Dopotutto Hayter ammette di essere ancora un grande ammiratore di Stan Lee e delle sue storie, anche se conclude dicendo: "Sarei sorpreso se decidessero di farmi tornare sugli X-Men. Ne sarei entusiasta. Voglio dire, per favore, fatelo... ma so come funziona il mondo".

