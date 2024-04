X-Men: le riprese del reboot dei Marvel Studios partiranno molto prima del previsto?

Il reboot della saga cinematografica degli X-Men è in lavorazione presso i Marvel Studios, ma stando alle ultime novità dal dietro le quinte è possibile che il progetto inizierà la produzione molto prima del previsto.

Stando a quanto riportato da Production Weekly in queste ore, infatti, il nuovo piano dei Marvel Studios ora prevede che il reboot degli X-Men inizi la produzione alla fine del 2025: se confermata, questa tempistica suggerirebbe che il nuovo film degli X-Men finirà con l'uscire molto prima del previsto, presumibilmente già durante la Saga del Multiverso e non nel corso della Fase 7 come inizialmente pensato, e darebbe anche credito alle precedenti indiscrezioni che avevano parlato di un possibile anticipo dell'arrivo dei nuovi X-Men nel MCU, addirittura prima di Avengers: Secret Wars.

Il famoso sito afferma inoltre che la produzione di Shang-Chi 2 inizierà a marzo 2025, mentre Armor Wars è previsto ancora per il 2024 insieme alla serie tv Vision Quest entro la fine dell'anno: il film di Shang-Chi sarà nuovamente diretto da Destin Daniel Cretton, che ha lasciato la guida di Avengers 5 per concentrarsi sul sequel della saga con Simu Liu, mentre Armor Wars sarà un film incentrato sull'eredità di Iron Man e la serie tv Vision Quest uno spi-off di WandaVision.

Resta sintonizzato per gli aggiornamenti sugli X-Men non appena li abbiamo.

Su Diabolik - Chi Sei? - Dvd è uno dei più venduti di oggi.