X-Men, i registi di Ms Marvel: 'Kevin Feige è l'unico a sapere i piani futuri sui mutanti'

Dopo le rivelazioni del finale di Ms Marvel, i due registi hanno parlato brevemente dei piani futuri dei Marvel Studios ammettendo di non sapere proprio nulla di ciò che arriverà e che l'unica persona a sapere ogni cosa al momento è il solo Kevin Feige, presidente dello studio e ideatore del piano narrativo principale del Marvel Cinematic Universe.

ATTENZIONE: non proseguite nella lettura di questo articolo se ancora non avete visto il finale di Ms. Marvel, in quanto potreste incappare in pesanti spoiler al riguardo.

"La rivelazione della "mutazione" è stata il segreto meglio custodito dell'intero show. Non ne sapevamo nulla fino a quando non abbiamo avuto la sceneggiatura", ha dichiarato a TVLine Adil El Arbi, che ha diretto il finale di Ms. Marvel insieme a Bilall Fallah. "Così, quando l'abbiamo avuta, ci siamo chiesti: 'Di cosa si tratta? Cosa succederà? E Kevin Feige ci diceva: 'Girate questo, mettete la musichetta e il gioco è fatto'". Se dovessi far parte del futuro di Ms. Marvel, allora ne saprei un po' di più'".

Fallah ha quindi aggiunto: "Kevin Feige conosce il piano generale. È l'unico a saperlo". La rivelazione è stata tenuta segreta alla maggior parte del cast e della troupe di Ms. Marvel, compreso Lintz, la cui sceneggiatura ha omesso le battute di Bruno sulla "mutazione" di Kamala.

"Hanno inviato a me, e solo a me, la bozza [dell'episodio finale], e ho subito dato di matto", ha raccontato Vellani a Marvel.com. "Ho scritto un'email a Kevin Feige con tutte le lettere maiuscole. Gli ho chiesto: "Lo stai facendo davvero? Sei sicuro? Sono così onorata! Gli stavo urlando contro attraverso un'e-mail. Stavo impazzendo. È la cosa più epica del mondo, e il fatto che stia accadendo nel nostro show è pazzesco".

Lintz ha concluso: "Non c'era nemmeno nella sceneggiatura. Ricordo che ne stavo parlando e [i registi] mi dicevano: 'Sì, dici una cosa assurda'. Non mi hanno nemmeno detto cosa fosse! Mi chiedevo: "Qual è il problema?". Erano molto riservati su tutta la faccenda".

Nell'attesa di conoscere il futuro degli X-Men nel MCU, ecco la recensione completa di Ms Marvel.