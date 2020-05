X-Men, il regista di Dark Phoenix svela come potranno entrare nel Marvel Universe

X-Men sì, X-Men no... La questione relativa ai mutanti nel Marvel Cinematic Universe dura ormai da anni, ma in fin dei conti sembra più o meno certo che prima o poi Wolverine e soci faranno il loro trionfale ingresso nell'universo Disney, insieme ai loro colleghi capitanati da Mr. Fantastic.

Ma in che modo gli X-Men potrebbero essere introdotti nel Marvel Cinematic Universe? Tracce concrete ad oggi non ce ne sono, ma il regista di Dark Phoenix Simon Kinberg ha detto la sua su quella che potrebbe essere la strada da seguire.

"Uno dei grandi meriti del Marvel Cinematic Universe, e li ammiro molto per questo sia come fan che come regista, è la fedeltà ai fumetti. E poi non hanno assolutamente paura di dare una tonalità più soprannaturale o fantascientifica ai loro film. A loro non importa di dare ai loro film una base fisica realistica. Penso che ci sia qualcosa di davvero liberatorio e spettacolare in ciò. Penso che gli X-Men possano essere qualcosa di davvero bello se mettessero in scena i loro elementi più fantascientifici e spaziali" ha spiegato Kinberg.

Il lato più fantascientifico dell'MCU potrebbe dunque fornire l'appiglio giusto per l'arrivo dei mutanti, soprattutto con questa Fase 4 che sembra sempre più orientata alle avventure extra-terrestri.