X-Men, nel reboot del MCU più spazio alle donne e a Mr Sinister come villain?

In attesa del debutto dei nuovi X-Men nel MCU, per il quale i fan 'rischiano' di dover aspettare anche diversi anni, in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sul tono generale che potrebbe assumere il progetto.

Una sceneggiatura non è stata ancora scritta (ovviamente) ma come anticipato diverse settimane i lavori preliminari sul reboot degli X-Men sono iniziati dopo la fine degli scioperi di Hollywood e secondo il noto insider Daniel Richtman alcune serie di idee (o bozze di idee) hanno già preso a circolare per i corridoio dell'industria: secondo lo scooper, l'idea iniziale del progetto è di concentrarsi maggiormente sui membri femminili degli X-Men, con Kevin Feige intenzionato a rendere il film diverso da quelli della 20th Century Fox. A questo proposito, pare che il villain principale potrebbe essere Mr Sinister, mentre notoriamente i film originali hanno avuto come cattivo il mitico Magneto di Ian McKellen (e di Michael Fassbender).

Va notato che, anche se queste anticipazioni dovessero essere accurate, è altamente probabile che nel corso degli anni saranno soggette a modifiche, specie quando la sceneggiatura inizierà a prendere forma: ricordiamo che è opinione diffusa che gli X-Men occuperanno una parte importante del MCU diventando centrali per la prossima Saga dopo la Saga del Multiverso, e non a caso già si parla di diversi spin-off degli X-Men in lavorazione.

