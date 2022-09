X-Men, il reboot Marvel Studios sarà basato sui famosi fumetti di...Joss Whedon?

Dopo le nuove informazioni emerse sul casting di Fantastici Quattro, intorno al mondo del Marvel Cinematic Universe arrivano alcune interessanti indiscrezioni legate all'altro attesissimo reboot ad opera dei Marvel Studios, ovvero il misterioso film sugli X-Men.

Molti - noi compresi - sono ancora convinti che gli X Men arriveranno nel MCU dopo la fine della Saga del Multiverso, e quindi dopo gli eventi di Avengers: Secret Wars, ma una nuova voce emersa in queste ore e condivisa dal noto portale Screen Geek afferma di essere entrata in possesso di alcune informazioni sui piani dei Marvel Studios per il reboot della saga. Secondo il sito (e per ora, chiaramente, si tratta di 'informazioni' da prendere con le pinze), "Astonishing X-Men" di Joss Whedon e John Cassaday sarà usato come base di partenza per la versione dei personaggi portata sul grande schermo dai Marvel Studios.

Questa famosa saga a fumetti, tra le più amate dai fan, fu pubblicata dalla Marvel Comics nei primi anni 2000, dopo la conclusione del ciclo narrativo dei 'New X-Men' di Grant Morrison. Un altro ciclo narrativo molto importante degli X-Men è stato quello di Jonathan Hickman, ben più recente e quindi 'tenuto d'occhio' dai fan perché ritenuto tra i più adatti per offrire ai Marvel Studios materiale 'fresco' da portare al cinema, ma il report di Screen Geek mette la storia di Joss Whedon sotto i riflettori...almeno per il momento.

Ricordiamo che Joss Whedon ha diretto per i Marvel Studios i primi due film della saga degli Avengers, prima di aver rimaneggiato la tanto vituperata versione di Justice League uscita nel 2017. Il regista oggi è lontano dai riflettori di Hollywood dopo le numerose accuse di comportamento non professionale arrivate ai suoi danni da ogni parte.

