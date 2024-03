X-Men, quando potrebbe uscire il reboot dei Marvel Studios? Tutto quello che sappiamo

Quando potrebbe uscire il reboot degli X-Men dei Marvel Studios? Mentre i rumor su Mr Sinister come villain continuano ad imperversare dagli account dei più noti insider del settore, cerchiamo di fare il punto della situazione sull'atteso rilancio della saga cinematografica dei mutanti.

Attualmente le uniche novità ufficiali sul progetto riguardano gli sceneggiatori, con i Marvel Studios che, stando anche alle principali testate giornalistiche di Hollywood, avrebbero iniziato a cercare e a selezionare gli autori a cui affidare il reboot del franchise degli X-Men. Inoltre, stando al famoso scooper CrypticHD, la casa di produzione di Kevin Feige starebbe attualmente sviluppando numerosi progetti a base X-Men per il post-Saga del Multiverso, come ad esempio un titolo dedicato alla Confraternita dei Mutanti e uno sul crossover X-Men vs Avengers, ma non è ancora chiaro quanto questi progetti inizieranno a vedere la luce.

Secondo The Cosmic Circus, i piani originali - quelli di introdurre gli X-Men nella prossima Saga del franchise dopo la conclusione della Saga del Multiverso - potrebbero essere cambiati, e non è da escludere che i nuovi X-Men possano apparire prima del previsto: alcune idee in corso di sviluppo presso i Marvel Studios sarebbero una serie tv sui Mutanti incentrata su storie individuali per ogni personaggio ma anche la realizzazione del primo film degli X-Men targato Marvel Studios prima di Avengers: Secret Wars, attualmente previsto per maggio 2027.

Ora come ora è impossibile cercare di prevedere cosa accadrà, ma forse la decisione della Disney di tagliare i film rischiosi e spingere la Marvel a concentrarsi solo sui personaggi di punta potrebbe suggerire un cambio di rotta per la strategia del rilancio degli X-Men: può darsi che Deadpool & Wolverine farà luce su questo aspetto in qualche modo, dato che tecnicamente sarà il primo film del MCU dedicato ai mutanti. Da non sottovalutare anche il rumor su Henry Cavill come nuovo Wolverine per Deadpool 3: e la star fosse stata scelta per interpretare la nuova versione dei Marvel Studios del supereroe?

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.

