X-Men, quando Halle Berry si infuriò con Bryan Singer: 'Puoi baciare il mio culo nero'

Alan Cumming ha ricordato la volta in cui Halle Berry ha affrontato il regista Bryan Singer sul set di X2: X-Men United, secondo episodio della saga cinematografica degli Xmen ispirata ai popolari fumetti Marvel.

Nel suo libro di prossima pubblicazione, "Baggage: Tales from a Fully Packed Life", l'attore descrive in dettaglio le cattive condizioni di lavoro sul set del film, sostenendo che il regista insultava regolarmente il cast e la troupe arrivando a farli preoccupare per la loro sicurezza personale. Secondo un estratto pubblicato da Page Six, il cast ha organizzato una riunione per confrontare il regista, che non ha reagito bene. Cumming nel libro dichiara che Singer ammise davanti a tutti di usare antidolorifici in quel periodo, cosa che lo portava a manifestare comportamenti irregolari, inclusi sbalzi d'umore e paranoia. In un'occasione, Cumming ha ricordato che lui e diversi compagni di cast - Halle Berry, Patrick Stewart, James Marsden e Famke Janssen - si sono tutti riuniti nella roulotte del regista per parlare con lui.

In quella circostanza, Halle Berry avrebbe "parlato in maniera commovente di persone che aveva conosciuto affetti da problemi di droga" - come si legge nel libro - e ha palesato al regista la preoccupazione del cast. Di tutta risposta Singer avrebbe sbottato: "Voi... siete dei sacchi di me**a!" e successivamente avrebbe, secondo il libro di Cumming, accusato il gruppo di non aver mai realizzato un film decente, e che quindi erano "stati fortunati a lavorare con me". La risposta di Halle Berry è stata epica: "Ho sentito abbastanza", avrebbe dichiarato l'attrice secondo l'aneddoto di Alan Cumming. "Puoi baciare il mio culo nero."

L'attore ha ricordato che la produzione è stata interrotta per diversi giorni dopo questo confronto, con il risultato che i capi dello studio hanno detto al cast di "tenere duro" fino alla conclusione dei lavori. Halle Berry non ha ancora commentato il racconto di Cumming, ma in passato l'attrice di John Wick e James Bond aveva già ammesso di aver avuto un rapporto burrascoso con Bryan Singer, oggi sparito dalle scene dopo diverse accuse di molestie sessuali.