X-Men: il produttore della saga con Hugh Jackman rivela cosa vuole dal reboot MCU

Dopo l'acquisizione della Fox da parte di Disney, i Marvel Studios hanno finalmente la possibilità di incorporare gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, con il misterioso nuovo film Mutants attualmente in sviluppo dopo il vago annuncio di Kevin Feige sul palco del San Diego Comic-Con 2019.

Con una nuova era live-action per gli X-Men alle porte, l'ex produttore della saga cinematografica Simon Kinberg si è detto entusiasta di vedere cosa hanno in serbo i Marvel Studios per i personaggi che ha contribuito a portare sul grande schermo. Parlando con CBR, il produttore ha spiegato: "C'è una parte di me che si sente davvero interessata a scoprire cosa ne faranno, anche se non dovessi farne parte. Non per sembrare ampolloso, ma è un po' come Shakespeare, praticamente un milione di persone ormai hanno interpretato Amleto. Ci sono state tonnellate di versioni affascinanti di Amleto. Io stesso ho iniziato a lavorare il cast originale di X-Men e poi qualche anno dopo ho portato sul grande schermo il cast di First Class, e poi ancora li abbiamo messi insieme in un film crossover e successivamente divisi di nuovo. Poi con Logan è stato fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che stavamo facendo con Wolverine e il franchise principale degli X-Men. Quindi ci sono così tanti modi diversi in cui puoi andare ad un livello di tono, o anche dal punto di vista del cast".

Il produttore ha spiegato che non sa se sarà coinvolto, ma che comunque vada sarà il primo sostenitore del progetto: "Sono entusiasta di vedere cosa faranno. Non ho alcun indizio. So che sarà bello perché tutto ciò che fanno è bello, intelligente e davvero ben pensato. Come fan dei fumetti e come fan dei film Marvel, letteralmente non vedo l'ora. E sarei sicuramente disponibile a essere coinvolto. In caso contrario, sarò il primo in fila davanti al cinema il giorno dell'apertura."

Ricordiamo che prima de reboot di X-Men, i Marvel Studios introdurranno i Fantastici 4, leggermente avanti in fatto di lavori rispetto al popolare franchise dei mutanti.