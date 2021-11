X-Men, il produttore di Eternals li paragona:'Ci sono parallelismi ma sono diversi'

Nonostante entrambi raccontano le vicende di un gruppo di supereroi con varie ed uniche abilità che mettono da parte le loro differenze e alla fine si uniscono contro una minaccia condivisa e salvano il mondo, le somiglianze tra gli Eterni e gli X-Men potrebbero in realtà finire qui.

Gli X-Men sono radicati nell'allegoria e nel sottotesto sociopolitico mentre le avventure intergalattiche degli Eterni sono meno indirizzate verso tematiche e sfumature pesanti. Scoprite su Everyeye la nostra recensione di Eternals.



Intervistato al podcast Phase Zero, il produttore di Eternals, Nate Moore, ha spiegato le differenze tra le due epopee, nonostante ammetta che esistano dei parallelismi:"Il nostro obiettivo con il film [Eternals], secondo me, non era quello di renderlo un film sulla diversità nel modo in cui pensano debbano essere gli X-Men. Quest'ultimi sono un'allegoria super diretta in cui queste persone sono ostracizzate e perseguitate per quello che sono. E questo è il DNA nella storia degli X-Men".



"Quello che trovo interessante di Eternals è che il film non ha commenti al riguardo. I personaggi non ne parlano. Questo è film è soprattutto un dialogo che farei sulla fede, lo scopo e il valore dell'umanità ma non necessariamente nel contesto della tematica sulla diversità che viviamo nella nostra vita quotidiana. Penso che se e quando arriveremo ad un film degli X-Men dovremo inserire quel discorso perché fa molto parte del DNA, tematicamente".



A fine ottobre il produttore della saga con Hugh Jackman disse cosa vorrebbe da un reboot MCU di X-Men.