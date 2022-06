X-Men le origini - Wolverine: la produzione voleva Zack Snyder alla regia del cinecomic!

Questa sera su Canale 20 di Mediaset andrà in onda il film X-Men: Le Origini - Wolverine, il primo dei tre film dedicati esclusivamente al mutante interpretato da Hugh Jackman. Generalmente poco apprezzato dalla critica e dal pubblico, al film fecero seguito altre due avventure con Jackman, Wolverine - L'immortale e il più apprezzato Logan.

Subito dopo la conclusione della trilogia degli X-Men, conclusasi non al massimo delle sue potenzialità con X-Men: Conflitto finale diretto da Brett Ratner, la 20th Century Fox mise in cantiere un progetto solista incentrato su Wolverine e parallelamente ne stava preparando un altro su Magneto (che non vedrà mai la luce ma diventerà la serie prequel cominciata con X-Men: L'inizio).

Per la regia di questo nuovo capitolo con Hugh Jackman stavolta protagonista assoluto si era inizialmente pensato a Zack Snyder, nome che aveva già convinto tutti con il suo adattamento cinematografico di 300, tratto dal graphic novel di Frank Miller. Tuttavia, Snyder era già impegnato nella produzione di un altro cinecomic, ovvero Watchmen, quindi non era disponibile.

Altri nomi presi in considerazione per il progetto furono Len Wiseman, che aveva fatto bene con la saga vampiresca Underworld, e Bryan Singer, che aveva dato inizio a tutto con i primi due film sugli X-Men campioni di incassi. A un certo punto venne contattato persino Ratner, regista di Conflitto finale, ma non si arrivò a un accordo economico.

Alla fine, fu lo stesso Hugh Jackman a suggerire il nome del Premio Oscar Gavin Hood, avendo notato delle somiglianze velate con il suo film Il suo nome è Tsotsi. Hood diresse quindi il film, che purtroppo non si rivelò un grande successo - pur non risultando un flop - incassando solamente 373 milioni di dollari (su 150 milioni di budget). Colpa di una sceneggiatura a dir poco elementare e grossolana.

Nonostante tutti i rumor degli ultimi anni, Hugh Jackman non interpreterà più Wolverine. Di seguito la nostra recensione di X-Men Le Origini Wolverine.