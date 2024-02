X-Men le Origini - Wolverine, 5 cose che non hanno proprio funzionato

Nell'ormai lontano 2009 usciva X-Men le Origini - Wolverine, prequel/spin-off della trilogia sugli X-Men uscita negli anni precedenti e con protagonista il Wolverine di Hugh Jackman. Ma il film è stato un flop di pubblico e critica: vediamo 5 cose che aveva sbagliato.

Partiamo subito da uno degli elementi peggiori del film: Deadpool. Ve lo dicevamo nel perché Deadpool era così brutto in X-Men le origini Wolverine, ma in soldoni questo Wade Wilson non c'entrava nulla con il personaggio e, cosa più grave, gli avevano anche cucito la bocca.

Nel film sulle origini di Wolverine poi, paradossalmente, c'è meno Wolverine di quello che ci si aspetterebbe. In fin dei conti sembra quasi un X-Men 4, mentre invece ci si sarebbe dovuti concentrare di più sul personaggio.

L'uso della CGI poi è esagerato e gli effetti spesso e volentieri non sono ben realizzato, dando il senso di opera posticcia e poco curata.

Il William Stryker di giovane di Danny Huston è poi imparagonabile a quello di Brian Cox visto in X-Men 2, depotenziando il villain e sbagliando decisamente il personaggio.

C'è poi un problema generale di tono: a tratti X-Men le Origini - Wolverine vuole essere dark e grave ma spesso viene mescolato a una comicità leggera (e pure involontaria), non amalgamandosi mai davvero bene.

