X-Men, ecco in quale ordine guardare i film della saga con Hugh Jackman

Alla vigilia di una nuova era per gli X-Men, pronti ad entrare nel Marvel Cinematic Universe, è naturale voltarsi e constatare quanto prodotto dai mutanti nel corso degli ultimi decenni sullo schermo. Non sarà facile replicare il successo della saga precedente ma l'MCU è un franchise rodato ed è già in partenza un gran vantaggio.

Gli X-Men hanno debuttato sulle strisce di fumetti nel settembre 1963, creati da Stan Lee e Jack Kirby. Erano eroi meno sicuri delle loro potenzialità rispetto alle precedenti creazioni ma soprattutto erano mutanti; una differenza enorme rispetto al resto dei supereroi.



Da quel momento gli X-Men e i relativi titoli spin-off divennero presto una delle parti maggiormente popolari dell'universo Marvel, soprattutto tra gli anni '80 e gli anni '90.

Il secondo volume del titolo principale, X-Men #1 del 1991 rimane il fumetto singolo più venduto di tutti i tempi, con 8,2 milioni di copie. Il passaggio sullo schermo era inevitabile. Una saga che ha entusiasmato i fan; Hugh Jackman ha dichiarato che il primo film degli X-Men aveva 47 minuti in più di girato.

Il primo film degli X-Men è uscito nel 2000 e ha contribuito a dare il via alla rapida ascesa dei moderni cinecomic e gettando i semi di quello che sarebbe poi diventato il Marvel Cinematic Universe.

Ma in quale ordine è opportuno guardare i film degli X-Men? Per chi volesse seguire l'ordine d'uscita cronologica è opportuno partire da X-Men (2000) e concludere con New Mutants (2020). Ma l'ordine cronologico narrativo è totalmente differente: si parte con X-Men: Apocalisse (2016), passando per X-Men: l'inizio (2011), X-Men: Giorni di un futuro passato (2014), X-Men le origini - Wolverine (2009), Dark Phoenix (2019), passando successivamente per i primi film distribuiti come X-Men (2000) e X-Men 2 (2003), ai capitoli di Deadpool e chiudendo con Logan.



Hugh Jackman ha ricordato la sua audizione da 20 secondi per il ruolo di Wolverine, il suo personaggio più famoso.