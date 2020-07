X-Men, nuove accuse contro Bryan Singer: avrebbe girato degli stunt sotto narcotici

Nel corso della sua carriera, Bryan Singer è stato raggiunto da diverse accuse di abusi e violenze sessuali, da lui tutte negate, comprese quelle risalenti ai primi anni '90, indimostrabili e "parola contro parola", ma stando a una nuova storia pubblicata sull'Hollywood Reporter, sarebbero arrivare nuove e diverse accuse contro il regista.

Il report del THR si riferisce al suo comportamento sul set degli X-Men, franchise quasi interamente diretto da lui. Si parlerebbe infatti di "comportamenti pericolosi e inammissibili" durante le riprese di vari film, tanto nei confronti del cast che della troupe. Sono presenti molte interviste all'interno della storia che rivelerebbero come Singer abbia girato molti stunt sotto effetto di narcotici, dunque drogato, e tra queste c'è anche la rivelazione della storica produttrice della saga, Lauren Shuler Donner.



La donna ha anche sottolineato come Singer abbia scelto giovani ragazzi in parti minori promettendogli molto più lavoro in cambio di sesso e come abbia sfruttato la sua posizione e il suo potere per proteggere se stesso e i propri interessi.



In uno dei più memorabili aneddoti, THR descrive una faida tra il produttore Tom DeSanto e Singer sul secondo film degli X-Men, con il primo che suggeriva di smettere di girare dopo che il regista e altri membri della troupe "avevano ingerito diverse quantità di narcotici". Singer però rifiutò di smettere di lavorare, filmando una scene con gli sunt double molto pericolosa (senza un coordinatore presente), con Hugh Jackman che finì per farsi male "e sanguinare davanti alla telecamera".



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.