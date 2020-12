X-Men, i migliori e i peggiori film sui mutanti Marvel secondo la critica

In attesa di vedere come Kevin Feige deciderà di introdurre i mutanti all'interno del suo rodato Marvel Cinematic Universe, ora che i diritti cinematografici dei personaggi sono tornati in mano alla Casa delle Idee, ripercorriamo insieme la saga targata 20th Fox per scoprire i migliori e i peggiori film degli X-Men secondo la critica.

Inaugurata nel 2000 con il primo capitolo diretto da Bryan Singer e conclusasi lo scorso anno con l'uscita di Dark Phoenix, nel corso degli anni la serie ha avuto diversi alti e bassi. Come si può osservare nelle classifiche fornite da Rotten Tomatoes e Metacritic, per esempio, i primi due capitoli del franchise sono stati largamente apprezzati dai recensori, mentre nessuna delle ultime tre pellicole uscite in sala - Apocalisse, Dark Phoenix e The New Mutants - è riuscita a raggiungere la sufficienza.

Entrambe le classifiche testimoniano che il film più apprezzato della saga è senza dubbio l'acclamato Logan - The Wolverine di James Mangold, seguito a breve distanza da X-Men: Giorni di un futuro passato, pellicola che ha firmato il ritorno di Synger alla regia della sega e ha unito per la prima volta le due generazioni di mutanti. Per quanto riguarda i flop, invece, è impossibile non citare il criticatissimo X-Men le origini - Wolverine.



Ecco le liste complete:



Rotten Tomatoes

Logan - The Wolverine (93%) X-Men: Giorni di un futuro passato (90%) X-Men: L'inizio (85%) Deadpool (85%) X-Men 2 (85%) Deadpool 2 (84%) X-Men (82%) Wolverine - L'Immortale (71%) X-Men - Conflitto finale (57%) X-Men: Apocalisse (47%) X-Men le origini - Wolverine (37%) The New Mutants (33%) X-Men: Dark Phoenix (22%)

Metacritic

Logan - The Wolverine (77) X-Men: Giorni di un futuro passato (75) X-Men 2 (68) Deadpool 2 (66) X-Men: L'inizio (65) Deadpool (65) X-Men (64) Wolverine - L'Immortale (61) X-Men - Conflitto finale (58) X-Men: Apocalisse (52) X-Men le origini - Wolverine (40) The New Mutants (43) X-Men: Dark Phoenix (43)

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro speciale sulla serie cinematografica degli X-Men e alla recensione di The New Mutans.