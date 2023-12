X-Men, Marvel a lavoro su un film dedicato a Magneto e alla Confraternita dei Mutanti?

Le novità relative alla Marvel oggi non sembrano volersi placare, e dopo la lunga lista di leak sul futuro della Saga del Multiverso pubblicata da The Cosmic Circus adesso è il turno del noto insider Daniel Richtman.

Il famoso scooper, che qualche giorno fa aveva parlato di un film sugli X-Men con Mr Sinister come villain e senza Magneto in sviluppo presso i Marvel Studios, ha spiegato che l'assenza del mitico villain dal film degli X-Men sarà giustificata dal fatto che Magneto sarà il protagonista di un film sulla Confraternita dei Mutanti, o almeno il leader del gruppo di personaggi al centro del progetto.

Nei fumetti Marvel, la Confraternita dei Mutanti rappresenta l'opposto degli X-Men: guidati da Magneto, amico/nemico giurato del leader degli X-Men Charles Xavier, a differenza dei mutanti 'buoni' i membri del la Confraternita non credono né tanto meno sperano nella convivenza civile e pacifica con gli esseri umani, ma anzi professano la superiorità della razza mutante e mirano a soggiogare l'umanità. Una vaga rappresentazione del team è apparso nel primo film degli X-Men, con Magneto alla guida di Mistica, Toad e Sabretooth, ma nel corso della storia editoriale degli X-Men la Confraternita ha avuto tantissimi membri e leader, tra cui Pyro, Blob, Mastermind, Destiny e molti altri.

Da notare tra l'altro che queste indiscrezioni sembrano combaciare alla perfezione con lo scoop di Alex Perez di The Cosmic Circus di cui vi abbiamo parlato nelle scorse ore riguardo i piani della Marvel per includere i Mutanti nel MCU: secondo il portale, infatti, i Marvel Studios faranno degli X-Men e dei Mutanti le vere e proprie star della prossima Saga, non solo tramite i film sul team degli X-Men ma anche con spin-off dedicati ai singoli, tanti personaggi di questo vastissimo franchise.

Restate con noi per tutti i prossimi sviluppi.