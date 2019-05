X-Men nel Marvel Cinematic Universe, Matthew Vaughn: 'Lasciateli riposare!'

Dell'eventuale inserimento degli X-Men nella continuity del Marvel Cinematic Universe si continuerà inevitabilmente a parlare finché la cosa non si concretizzerà, soprattutto ora che gli sviluppi post-Endgame metteranno sul piatto più di un modo per fondere gli universi Fox e Marvel.

Qualcuno, però, pensa che questo non sia il momento giusto per far incontrare i mutanti con i loro colleghi Avengers. Si tratta di Matthew Vaughn, che della saga della 20th Century Fox ha diretto X-Men: L'Inizio.

Interrogato sul possibile inserimento di mutanti e Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe, il regista ha risposto ponendo un dubbio sulla quantità di film sull'universo degli X-Men rilasciati negli ultimi anni. "Il mondo degli X-Men... Immagino possa esser congelato per un po' di tempo. Penso ci sia bisogno di lasciarli un po' respirare. Hanno fatto davvero un sacco di roba dai tempi di X-Men: L'Inizio, se ci pensi" ha commentato il regista.

Recentemente lo stesso Vaughn ha parlato dei motivi che lo spinsero ad abbandonare il franchise, svelando anche l'idea per il seguito mai realizzato di X-Men: L'Inizio. Il debutto di X-Men: Dark Phoenix intanto è sempre più vicino e, a proposito di vecchie glorie della serie, sembra che sarà strettamente legato a X-Men: Giorni di un Futuro Passato.