X-Men ai Marvel Studios, clamoroso: svelato per errore il nuovo progetto MCU?

Il ritorno degli X-Men sul grande schermo è imminente? Mentre Patrick Stewart dovrebbe tornare in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i Marvel Studios sono già al lavoro su un progetto dedicato al supergruppo di mutanti e nelle scorse ore potrebbero essere trapelati i primi dettagli.

A quanto pare, infatti, il nuovo film degli X-Men per il MCU sarà scritto da Michael Waldron, già autore per i Marvel Studios dell'acclamata serie tv Loki e dell'imminente Doctor Strange nel Multiverso della Follia. La rivelazione sembrerebbe essere stata inavvertitamente divulgata dalla collega sceneggiatrice Marvel Jennifer Kaytin Robinson, che è stata co-sceneggiatrice di Thor: Love and Thunder e produttrice di Hawkeye.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, i due stavano chattando su Instagram a suon di commenti e - come potete vedere nel post in calce all'articolo - la Robinson si è apparentemente lasciata sfuggire una grossa informazione non ancora confermata ufficialmente dalla Marvel “Buona fortuna per tutto” ha scritto Michael Waldron a Jennifer Kaytin Robinson, al che lei ha risposto con questa sbalorditiva sorpresa: "Buona fortuna per la scrittura di X-Men".

Al momento non ci sono stati annunci ufficiali da parte della Marvel per quanto riguarda un prossimo film degli X-Men, fatta eccezione per Deadpool 3 e per il revival della serie tv animata degli X-Men in arrivo per Disney Plus. Che la serie animata sia stata affidata a Waldron? Oppure il progetto citato nel commento è qualcosa di ancora sconosciuto al grande pubblico? Stando a quanto riportato però Doctor Strange 2 avrà più sorprese dei film di Avengers e Spiderman messi insieme, quindi al momento non si può escludere nessuna possibilità, neanche che Michael Waldron abbia potuto inserire gli X-Men nel Multiverso della Follia. Diteci cosa ne pensate nei commenti.

Nel frattempo, gli ultimi rumor hanno parlato del debutto di Wolverine in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.