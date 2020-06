X-Men: cambierà il nome del reboot per maggiore inclusività? E' improbabile

Una teoria riportata in queste ore da WeGotThisCovered, vedrebbe la Marvel intenzionata a modificare il nome degli X-Men in previsione del reboot del franchise, al fine di favorire una maggiore inclusività. Secondo questa teoria, il nome "x-men" indicherebbe un gruppo tutto al maschile e ciò non sarebbe visto di buon occhio dall'attuale "clima" negli stati uniti.

Si tratta ovviamente solo di una speculazione, non sembra esistere una fonte ne sono presenti in rete altre conferme in merito. D'altronde se questa teoria venisse confermata sarebbe una decisione che sorprenderebbe tutti, considerando che gli X-Men sono nati negli anni '60 e da sempre sono composti anche da una nutrita presenza femminile.

Il valore iconico del nome degli X-Men inoltre è talmente potente che difficilmente si arriverà ad una decisione di questo tipo.



Una scelta che risulterebbe bizzarra e ad oggi sembra davvero improbabile, considerando che bisognerebbe ignorare completamente oltre 60 anni di storia tra fumetti, tv e cinema.



La teoria parte dall'attuale clima politico e da quello che sta accadendo nel mondo. Non è difficile, in ogni caso, ipotizzare quale possa essere l'eventuale reazione dei fan ad una notizia di questo tipo: assolutamente contraria.



Nel corso degli ultimi vent'anni gli X-Men si sono radicati anche al cinema, grazie a personaggi iconici come Wolverine, interpretato da Hugh Jackman.

