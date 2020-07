X-Men: Kiki Layne di The Old Guard vuole interpretare Tempesta e spiega anche perché

Intervistata dai microfoni di Rolling Stone in occasione dell'uscita di The Old Guard, cinecomic targata Netflix con protagonista Charlize Theron dove recita nei panni di Nile Freeman, l'attrice Kiki Layne ha rivelato la sua passione per Tempesta/i> degli X-Men e il perché vorrebbe così tanto interpretarla nel reboot Marvel Studios.

In verità già due anni fa l'attrice aveva espresso grande interesse per il ruolo di Tempesta durante la promozione de Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins, e in quell'occasione aveva parlato del personaggio come "l'immagine di se stessa, donna di colore energica e potente", definendosi più che adatta alla parte e a quel tipo di immagine da lei molto amata.



Nell'intervista con Rolling Stone ha invece oggi spiegato il perché di questa sua passione per Tempesta, rivelando: "Tempesta è praticamente una Dea e sento che questo suo aspetto così importante è finora mancato al cinema. La sua enorme potenza è stata sempre minimizzata. Io vorrei renderle giustizia".



Vi ricordiamo che recentemente anche Janelle Monaè si è candidata per interpretare Tempesta nel reboot del Marvel Cinematic Universe, di cui non si hanno ancora dettagli ma che sappiamo essere in lavorazione.



