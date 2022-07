X-Men: Kevin Bacon vorrebbe tornare come mutante nel MCU: 'Amo il multiverso'

Kevin Bacon ha espresso il suo desiderio di interpretare Sebastian Shaw nel MCU. L'attore ha recitato nel ruolo nel 2011, in X-Men: First Class, prequel e riavvio dei principali film degli X-Men della 20th Century Fox dopo la conclusione della trilogia originale nel 2006.

X-Men: First Class ha visto Bacon interpretare il cattivo principale al fianco di James McAvoy, nei panni del leader degli X-Men, il Professor X, Jennifer Lawrence in quelli della mutaforma Raven/Mystique, e Michael Fassbender nei panni di Erik Lehnsherr/ Magneto. Shaw, come medico in un campo di concentramento nazista, è stato determinante nel far manifestare i poteri ad Erik attraverso degli esperimenti. Questa esperienza ha alimentato la voglia di vendetta di Erik contro Shaw, che si dimostrò un potente nemico grazie ai suoi poteri mutanti di assorbire l'energia cinetica.

In una recente intervista con Inverse, Bacon ha sottolineato l'utilità del multiverso, che permetterebbe all'attore di fare la sua comparsa nel MCU: “Ero in un lato dell'Universo Marvel. Ho ancora l'opportunità di entrare dall'altra parte? È un multiverso, giusto? Adoro quella roba”.

Intanto, la Marvel ha annunciato numerosissimi progetti del MCU fino al 2026, anche se tra questi non figura un film sugli X-Men. La cosa è naturalmente stata subito notata dai fan, ma non c'è da preoccuparsi. Sappiamo che all'appello mancano altri titoli che verranno annunciati nel prossimo futuro. Comunque, i contratti con la fox potrebbero suggerire che la Marvel non potrà utilizzare gli X-Men fino al 2025.