X-Men, Kelsey Grammer: 'Bestia? Se non dovessero richiamarmi non andrò più a Disneyland'

Il Marvel Cinematic Universe si sta finalmente preparando all'arrivo degli X-Men: l'esordio dei mutanti nel franchise è ormai dietro l'angolo, con Deadpool 3 che potrebbe rappresentare un importantissimo punto di svolta in tal senso. Ma quali protagonisti dei vecchi film rivedremo nella saga targata Disney?

Mentre Chloe ed Halle Bailey si candidano per il ruolo di Tempesta, a prendere la parola è un'altra vecchia gloria degli X-Men, vale a dire Kelsey Grammer: apparso per l'ultima volta nel ruolo di Bestia in X-Men: Giorni di un Futuro Passato, l'attore si è detto decisamente interessato a tornare nei panni del personaggio nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

"Se non dovessero chiedermi di tornare nel ruolo di Bestia non andrò mai più a Disneyland. Li amerei se lo facessero, voglio farlo" sono state le inequivocabili parole con cui l'attore ha ribadito l'affetto che nutre per Bestia ed evidentemente per l'universo Marvel in generale. Disney, insomma, è avvisata: non vorrà mica perdere un cliente del genere per i propri parchi divertimento?

E voi, cosa ne pensate? Credete che un ritorno della vecchia guardia sia la scelta migliore o preferireste vedere volti nuovi nei panni degli X-Men targati MCU? Diteci la vostra nei commenti! Lo sceneggiatore dei vecchi film, intanto, ha un'idea per il debutto degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.