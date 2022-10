X-Men, Keke Palmer risponde al fancasting dei fan come Rogue: 'Facciamolo!'

E' abitudine dei fan del Marvel Cinematic Universe realizzare dei veri e propri fancasting riguardo personaggi che potremo vedere in futuro sul grande schermo. Da diverso tempo si ipotizza tra i gli appassionati il desiderio di vedere Keke Palmer nei panni di Rogue, celebre membro degli X-Men.

Nonostante le tante polemiche che girano intorno al genere dei cinecomic, continuano ad essere meta o desiderio di tantissimi attori. Tra questi sembra esserci anche la giovane interprete di Nope, che si è resa disponibile ad interpretare la celebre mutante che nella saga Fox degli X Men aveva il volto di Anna Paquin. Negli ultimi anni, Keke Palmer ha raggiunto il successo della critica soprattutto grazie alla sua collaborazione con Jordan Peele.

L'attrice si è mostrata entusiasta riguardo la voglia dei fan di vederla in un contesto così ampio come quello del Marvel Cinematic Universe. "Non lo so. So solo che i fan, il modo in cui i fan mi hanno prenotato online, ho avuto modo di fare un lavoro ogni settimana. Quindi, se stiamo aggiungendo la Marvel, ehi, facciamolo. Sono pronto per Rogue" ha dichiarato l'attrice acconsentendo alle continue richieste dei fan più accaniti.

Dopo il ritorno su Disney+ de Gli Insuperabili X Men e l'arrivo di X Men '97, sembra che i Marvel Studios abbiano sempre più intenzione di introdurre i mutanti nel mondo dell'MCU. Non sappiamo se questo avverrà in quella che è stata chiamata la Saga del Multiverso ma, sicuramente, non sarà un tempo particolarmente lungo.

Rimanendo nel mondo dei nuovi ingressi dell'MCU, è stato reso ufficiale il casting di Harrison Ford nei panni del Generale Ross. Non è il primo attore tanto richiesto dai fan ad arrivare sul grande schermo. Sorprendentemente, Keke Palmer potrebbe avere un destino molto simile. Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!