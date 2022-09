X-Men, Keke Palmer di Nope risponde ai fan che la vogliono come Rogue: 'Andiamo agente!'

Mentre Giancarlo Esposito si propone come Professor X, Keke Palmer risponde alle voci sempre più insistenti di chi accosta il suo nome a quello di Rogue, precisando di non sapere nulla sul nuovo film dedicato agli X-Men di cui ormai si fa un gran parlare da tempo.

Naturalmente la cantante e attrice sarebbe davvero entusiasta di entrare a far parte di un franchise tanto amato e scherzando ha consigliato al suo agente di farsi avanti onde evitare ulteriori perdite di tempo. Al momento vige il massimo riserbo su questa produzione come d'altronde, qualsiasi altro lavoro in corso d'opera nel Marvel Cinematic Universe. In precedenza anche Halle Bailey è stata associata agli X-Men ma per ora nulla di concreto o ufficiale bolle in pentola.

Di recente tra l'altro Jon Hamm è stato intervistato sulla possibilità di essere uno dei cattivi di questo film ma l'amatissima star di Mad Men ha assicurato di non aver avuto alcun contatto con i piani alti della Marvel.

"A volte scopro di più sulla mia carriera da Internet di quanto non faccia effettivamente dai miei agenti. Quindi non sapevo davvero che fosse in lavorazione questo film finché qualcuno non mi ha detto che ero coinvolto. Quindi non lo so davvero. Come chiunque altro, sarei entusiasta di far parte di questa narrazione, essendo stato un grande fan dei fumetti durante la mia adolescenza e i primi 20 anni della mia vita in generale. Quindi, vedremo. Non lo so. Sarebbe davvero divertente, questo è certo. Sto bene in viola, mettiamola così".

Per scoprire come andranno effettivamente le cose, non ci resta che attendere.