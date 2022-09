X-Men, Keke Palmer è già diventata Rogue in questa meravigliosa fan-art

Dopo i recenti inni di fan-casting che vorrebbero Keke Palmer come Rogue degli X Men dei Marvel Studios, il noto artista Valentin Romero si è portato avanti col lavoro proponendo agli appassionati una suggestiva fan-art che immagine l'attrice nei panni della supereroina mutante.

Il risultato, a dir poco suggestivo, è come sempre disponibile in calce all'articolo e propone una Rogue come non l'avete mai vista: che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate in basso.

Ricordiamo che i Marvel Studios sono attualmente a lavoro su un nuovo film degli X-Men da includere nel Marvel Cinematic Universe, che sta pian piano prendendo piede dietro le quinte dopo che la Disney ha acquistato i 20th Century Studios in seguito alla fusione con la Fox: finora, tuttavia, ad eccezione del cameo del Charles Xavier di Patrick Stewart in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e qualche easter egg dedicato agli X Men e a Wolverine nascosto in She Hulk, il franchise di Kevin Feige si è tenuto alla larga da questi amatissimi personaggi Marvel, e secondo una nostra popolare teoria li sta 'tenendo in caldo' per poter realizzare una sorta di Saga dei Mutanti dopo la Saga del Multiverso.

Negli scorsi mesi, comunque, la parola 'mutante' ha debuttato nel MCU grazie al finale di stagione di Ms. Marvel, mentre i Marvel Studios hanno confermato di essere a lavoro sulla serie animata X-Men '97, che sarà un sequel della famosa X-Men: The Animated Series andata in onda originariamente nel 1992, e soprattutto sull'attesissimo Deadpool 3, che porterà il mutante chiacchierone di Ryan Reynolds nel canone del Marvel Cinematic Universe.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti sulla saga e sul destino del franchise degli X-Men.