X-Men, Jon Hamm conferma:'Sarei entusiasta d'interpretare Sinistro in un film MCU '

La star di Top Gun: Maverick, Jon Hamm, ha confermato il suo interesse nei confronti del personaggio di Sinistro, il supercriminale Marvel nel reboot di X-Men per l'MCU. L'ex protagonista di Mad Men è impegnato nella promozione del sequel del cult con Tom Cruise, e ha confermato un'indiscrezione su The New Mutants.

Hamm aveva parlato con 20th Century Fox per un cameo in una scena post-credit del film di Josh Boone, mentre Simon Kinberg aveva dichiarato che Sinistro sarebbe comparso in Gambit con Channing Tatum.



Jon Hamm definisce 'creativa' la scelta di utilizzare il Multiverso. A proposito di Multiverso, sul nostro sito trovate la recensione di Doctor Strange 2, nelle sale da oggi.

L'attore ha confermato di essere interessato al ruolo di Sinistro, quando i mutanti si uniranno al Marvel Cinematic Universe.

"È così strano parlarne in questo modo ma ero un grande fan dei fumetti quando ero bambino, gli X-Men degli anni '80. E rimango un fan, è una storia interessante, molto interessante, in mancanza di una parola migliore".



Hamm ha proseguito:"Penso a quello che sono stati in grado di fare e ai loro piani - ho parlato con persone che pianificano questo genere di cose - e come stanno espandendo queste storie, l'arguzia e la creatività con cui le presentano, ritorna al vecchio modo in cui venivano proposti i fumetti. Sarei entusiasta di essere preso in considerazione. Queste discussioni succedono ma poi interviene la vita" ha concluso la star.



Per quanto riguarda gli X-Men, Patrick Stewart sarà Charles Xavier nuovamente in Doctor Strange 2. Vedremo presto anche Jon Hamm nel ruolo di Sinistro?