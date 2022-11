X-Men, James McAvoy svela la sua unica critica ai film del franchise

A quasi 4 anni dalla fine della saga degli X-Men della Fox con Dark Phoenix, James McAvoy, che ha interpretato la versione giovane del Professor X, è tornato a parlare delle pellicole rivelando quale, secondo lui, è stata la più grande possibilità sprecata dell'intera serie cinematografica.

L'attore scozzese è riuscito ad affermarsi ad Hollywood grazie alla partecipazione nei film degli X-Men e, proprio per questo motivo, non ha mai criticato particolarmente il lavoro fatto dal franchise. Anzi, nel corso degli anni, ha sempre esaltato la possibilità che ha avuto di raccontare la diversità sotto tutti i punti di vista. L'unica critica che McAvoy ha mosso "contro" la saga è stato riguardo il modo in cui, nel corso degli anni, ha gestito il rapporto tra Charles Xavier e Erik Lehnsherr aka Professor X e Magneto.

Nonostante McAvoy sia aperto al ritorno degli X-Men nell'MCU, pare che l'attore serbi un pò di rancore per il modo in cui la Fox ha trattato nel corso dei film la dinamica tra i due personaggi. In X-Men: L'inizio, primo capitolo dei prequel, ci vengono presentati due giovani Erik e Charles entrambi guidati dai loro ideali diametralmente opposti ma che riescono a trovare un punto d'incontro. Il loro legame era stato il nucleo principale della pellicola, esplorando la nascita e la crescita dei due leader. Dopo l'uscita de X-Men: L'inizio, la questione era caduta nel dimenticatoio incasellando i due personaggi in un rapporto villain-eroe molto tradizionale.

Insomma, la più grande critica di McAvoy riguarda proprio l'aver messo da parte questo elemento di trama dalle enormi possibilità. "La mia più grande critica a ciò che abbiamo fatto durante i quattro film è stata che dopo il primo film, non abbiamo approfittato del rapporto tra di loro, che ha davvero costituito la spina dorsale del primo film. Perchè abbiamo cancellato quell'enorme arma?" ha concluso. X-Men: L'inizio fu uno dei primi cinecomic ad ottenere un enorme consenso da parte della critica proprio grazie alla dinamica creatasi tra Michael Fassbender (Magneto) e James McAvoy (Xavier) che riuscirono finalmente a conquistare il loro posto ad Hollywood.

Mentre il gene X inizia ad entrare lentamente nel Marvel Cinematic Universe, il produttore ha avvertito che ci vorranno alcuni anni per avere gli X-Men nell'MCU in maniera ufficiale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!