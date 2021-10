X-Men: L'inizio, una star del film vorrebbe apparire nel MCU

Tutti vogliono il MCU, e sono pochi quegli attori che vi diranno di non volervi avere a che fare, persino chi ha già avuto la possibilità di interpretare uno degli X-Men.

Sono tanti gli attori vorrebbero entrare a far parte del MCU, dalla star di No Time To Die Rami Malek all'attore di Midnight Mass Rahul Kohli, passando per l'attrice di Transformers Megan Fox, ma c'è anche chi un eroe Marvel lo è già stato, e ora vorrebbe tornare ad esserlo.

Si tratta dell'attore di X-Men: L'Inizio Edi Gathegi, che nel prequel FOX interpretava il personaggio di Darwin, di cui purtroppo abbiamo visto molto poco vista la sua prematura scomparsa nella pellicola.

"Non hanno dato una grande chance a Darwin [nel film]" ha raccontato Gathegi ai microfoni di PopCulture "Questo sarebbe il mutante il cui superpotere gli permettere di non morire e adattarsi per sopravvivere. E anche nei fumetti, muore, ma poi si rigenera. E per certi versi sento come se la sua storia fosse incompleta".

"Ma sono un fan della Marvel. Amo tutto ciò che fanno. E se ci dovesse essere un posticino per me in futuro, ovviamente sarei elettrizzato all'idea di potermi unire a questo universo" ha poi aggiunto.

Non possiamo sapere cosa ne sarà dei personaggi FOX nel MCU (eccetto quanto trasparso finora ad esempio grazie ai presunti leak di Doctor Strange 2), ma chissà che non ci sia occasione di rivedere qualcuno di loro in futuro, in un modo o nell'altro.

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.