X-Men, Hugh Jackman approva Taron Egerton come Wolverine: 'Ma deve avere pazienza'

Del Wolverine del Marvel Cinematic Universe si è parlato per anni solo per poi tornare al punto di partenza: a dar volto all'amatissimo mutante sarà per il momento il solito Hugh Jackman, che dovrebbe però comunque passare il testimone dopo il suo gran ritorno in Deadpool 3. Chi sarà, dunque, a succedere al nostro Logan?

Mentre i fan immaginano Jason Isaacs nel ruolo di Magneto, la risposta più quotata per quanto riguarda l'annoso interrogativo su Wolverine resta sempre la stessa: Taron Egerton. La star di Rocketman non ha mai mollato la presa in tal senso, e proprio in queste ultime ore ha ricevuto anche la benedizione di sua maestà Hugh Jackman.

"Taron è uno degli attori più talentosi che ci sono lì fuori, potete vedere da voi che il suo livello è incredibile. Ma dovrà avere un po' di pazienza" sono state le parole della star di The Greatest Showman. Un'incoronazione ufficiosa, dunque, ma anche un messaggio piuttosto chiaro: non è affatto certo che Jackman decida di dire addio definitivamente a Wolverine in tempi così brevi!

E voi, cosa ne dite? Come vedreste un Logan interpretato da Taron Egerton? Diteci la vostra nei commenti! Wolverine a parte, intanto, Giancarlo Esposito ha svelato il personaggio che gli piacerebbe interpretare in un film sugli X-Men.