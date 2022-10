X-Men: Henry Cavill non sarà più Wolverine, ma come Bestia è perfetto in quest'immagine

Dopo Logan, nessuno avrebbe scommesso sul ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Si scometteva piuttosto su un recasting ed Henry Cavill era molto quotato per somiglianza. Ora, dopo l'annuncio di Deadpool 3, Cavill dovrà trovarsi un nuovo ruolo negli X-Men. Ma Bestia gli calza a pennello.

L’annuncio di appena tre giorni fa per cui Hugh Jackman tornerà a Wolverine nel terzo capitolo di Deadpool con Ryan Reynolds ha semplicemente sconvolto la fanbase. Negli ultimi tre giorni, le dichiarazioni di tutti i diretti interessati si sono susseguite come valanga improvvisa. Soprattutto perché, dopo l’addio al personaggio in Logan, quando ancora il franchise era in mano alla Fox, un suo ritorno nella nuova casa del Marvel Cinematic Universe non sembrava solo improbabile. Ma pressoché impossibile.

Anche per questa ragione, nel corso dell’ultimo anno, i fan delusi da questa (apparente) certezza si erano dati in copiosi fancasting per il personaggio e per la restante squadra degli X-Men. Giancarlo Esposito come Professor X sembra ormai quotatissimo e potrebbe effettivamente diventare realtà, soprattutto dopo i vociferati incontri con i Marvel Studios. Ma per quanto rigiarda gli altri? Henry Cavill, quotatissimo per Wolverine vista la relativa somiglianza, dovrà cercarsi un altro ruolo (sempre ammesso che l’abbia mai desiderato).

Ora quel ruolo gli viene servito su un piatto d’argento dall’utente @spdrmnkyxxiii, che via Instagram ha pubblicato una sua fan-art che ritrae Cavill nei panni di Bestia. La sua versione del personaggio è completa di tutto, dagli occhiali, alla copiosa peluria facciale, al distintivo pigmento blu della pelle. Staremo a vedere se anche Cavill se ne innamorerà, considerati i possibili impegni futuri alla luce del desiderio di DC Films di ripartire dal suo Superman per rigettare il futuro dei cinecomic Warner. Trovate la fan-art in calce all’articolo: che ne pensate? Ditecelo nei commenti!