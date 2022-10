X-Men, Henry Cavill diventa Ciclope nella fan art per il Marvel Cinematic Universe

Da diversi giorni si parla di un possibile ingresso di Henry Cavill nell'MCU per un nuovo progetto riguardo il franchise. Al momento non ci sono conferme in merito ma nel frattempo la fantasia degli appassionati non si è di certo placata. E sui social è comparsa una fan art che mostra Cavill nel ruolo di un mutante molto noto.

Nell'immagine che trovate in calce alla news si vede Cavill nei panni di Scott Summers/Ciclope, uno dei personaggi più noti degli X-Men.

Nella fan art il Ciclope di Cavill viene rappresentato con i suoi iconici superpoteri.



Marvel sinora non ha confermato quest'ipotesi e l'unica certezza al momento sono i progetti che riguardano i due nuovi film di Avengers: The Kang Dynasty e Secret Wars.

In ogni caso Henry Cavill potrebbe rappresentare un perfetto Ciclope, nel caso la Marvel decida per un'inclusione nel breve medio termine degli X-Men nel franchise.



Ricordiamo che Kevin Feige ha deciso di introdurre anche i Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe e potrebbe essere il momento giusto anche per includere uno dei team più amati dai fan Marvel dopo le diverse versioni, più o meno fortunate, che si sono viste sul grande schermo.



E voi cosa ne pensate? Vedreste bene Henry Cavill, noto principalmente per il ruolo di Clark Kent/Superman nei film L'uomo d'acciaio e Justice League, nel ruolo di Ciclope in X-Men?



