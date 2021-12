X-Men, Halle Berry vuole essere Tempesta nel MCU: 'Ho adorato quel personaggio'

Negli ultimi tempi, in casa Marvel, si è tornati a parlare di X-Men, sia per i parallelismi con Eternals, sia per il progetto di un reboot di cui si sa ancora troppo poco, ma che vedrebbe approdare i mutanti nel Marvel Cinematic Universe. Halle Berry, che ha interpretato Tempesta, da parte sua non vede l'ora di riprendere il suo ruolo.

La sua ultima apparizione nel franchise risale al 2014, in X-Men: Giorni di un futuro passato, ma Halle Berry, intervistata da Vanity Fair, si è detta assolutamente disposta a recitare nel reboot (il cui titolo dovrebbe essere The Mutants), se le venisse chiesto.

"Ci tornerei sicuramente" ha spiegato l'attrice, premiata con l'Oscar nel 2002 per Monster's Ball. "Ho adorato quel personaggio, ho adorato interpretare Tempesta e il pubblico adora Tempesta. Quindi, se riusciremo a trovare una versione che abbia senso, o una trama che abbia senso, io ci sto assolutamente, ne sono sicura."

L'arrivo degli X-Men nel MCU è atteso da tempo dai fan, e una svolta sembrava esserci stata con l'arrivo della "versione X-Men" di Quicksilver in WandaVision. Nello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany non ci sono poi state altre conseguenze in tal senso. Vedremo stavolta cosa succederà.

Per altri approfondimenti, intanto, rimandiamo ai ricordi di Hugh Jackman su Wolverine.