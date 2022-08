X-Men, Halle Berry smentisce: 'Non sarò Kitty Pryde nel film'

Tra gli attori che non hanno mai fatto mistero di voler entrare nel MCU c'è Halle Berry, che ha affermato di voler interpretare Tempesta. Ultimamente, però, si vociferava che l'attrice sarà Kitty Pryde nel film degli X-Men del MCU, anche se Berry ha ora smentito il rumor.

Quello dei mutanti di X-Men è sicuramente uno dei progetti più attesi della Marvel, insieme al film sui Fantastici 4. Sono state tante le voci circolate in merito, e si parlava anche di un possibile ritorno di Kevin Bacon come mutante nel MCU. Le conferme, invece, sono arrivate in numero decisamente inferiore. Come per ogni progetto degli Studios, si parla tanto dei personaggi che potrebbero apparire, ma si fanno così tante supposizioni che poi di vero c'è davvero poco.

A dare una conferma (in negativo) è stata Halle Berry, accostata come già detto al ruolo di Kitty Pryde. L'attrice ha re-postato un articolo che parlava del rumor e ha scritto semplicemente "non è vero lmao". Una frase semplice, che potrebbe aver dato una risposta attendibile, anche se considerando la Marvel mai dire mai. Infatti gli Studios hanno un protocollo di segretezza davvero notevole, e l'attrice potrebbe semplicemente non aver avuto il permesso di rivelare nulla. Si spera in ogni caso che qualche informazioni in più sul film arrivi nel corso del D23. Voi cosa ne pensate di questo post di Halle Berry? Fatecelo sapere nei commenti!