X-Men: il sedere di Hugh Jackman scampa alla censura di Disney+! Il commento dell'attore

Forse non tutti se ne saranno accorti, ma su Disney+ c'è un film che, contrariamente a quanto si possa pensare, non ha subito censure di alcun tipo (al contrario di un certo Butthole Cut, esistente o meno che sia) ed è X-Men: Giorni di un Futuro Passato. E tra coloro che l'hanno notato c'è anche Hugh Jackman.

Nel film del 2014 diretto da Bryan Singer, vediamo infatti per intero la scena in cui Logan/Wolverine si sveglia negli anni '70 e scende dal letto così come mamma l'ha fatto. Ora, non esaltiamoci troppo: l'unica cosa che le inquadrature non prendono certo il davanti... Ma non nascondono nemmeno il didietro.

"Giorni di un Futuro Passato diventa il primo film ad andare su Disney+ senza censure. Quello era il mio futuro, ma siamo onesti... È piuttosto il mio passato" scherza Hugh Jackman su Instagram, e aggiunge lui stesso un simpatico sticker per coprire il tutto.



In più, sembrerebbe che sia stato mantenuto anche un f***k nei dialoghi originali, che dunque sarebbe ancora accettabile, considerato il limite massimo di... Uno (infatti in Hamilton ne sono stati rimossi un paio per poter ottenere il rating pg-13).

E voi, avete già rivisto Giorni di un Futuro Passato su Disney+?