X-Men: Giorni di un futuro passato, l'errore che nessuno ha notato dalla Rogue Cut

Intervistato da IGN durante una recente live commentary di X-Men: Giorni di un futuro passato, il produttore e sceneggiatore Simon Kinberg ha svelato un errore rimasto dalla Rogue Cut, la versione del film che comprende anche il personaggio di Anna Paquin, che nessuno gli ha mai fatto notare.

"I pilastri del nascondiglio degli X-Men sono specchiati" ha spiegato il regista di Dark Phoenix. "Ce ne siamo resi conto solo dopo: in uno degli specchi si vedeva Rogue al posto di Kitty, come nella Rogue Cut. È un taglio davvero, davvero profondo e completamente involontario."

Kinberg aveva in mente di rimuovere l'errore in post-produzione, "ma abbiamo pensato che ci sarebbe voluto molto tempo, e che il pubblico non lo avrebbe notato. E in effetti nessuno sembra averlo notato, o almeno nessuno ne ha parlato."

Nella Rogue Cut, diffusa insieme all'edizione home video della pellicola, la mutante interpretate dalla Paquin (assente dalla versione cinematografica) assorbe i poteri di Kitty in modo da mantenere Wolverine più a lungo nel passato.

Voi vi eravate accorti di questo errore?