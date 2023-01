X Men, Giancarlo Esposito svela il motivo per cui amerebbe interpretare Charles Xavier!

Fin da subito, Giancarlo Esposito si è mostrato un estimatore dei Marvel Studios, apprezzando il modo in cui la casa di produzione lavora. L'attore, di recente, ha svelato perchè amerebbe interpretare Charles Xavier aka Professor X nel Marvel Cinematic Universe in un futuro reboot dei mutanti.

"Adoro ciò che fa la Marvel. Adoro il fatto che i fan possano vedermi in questo universo e stiano proponendo non solo un personaggio, forse Magneto, forse [il Dr. della DC] Freeze. Quello che chiedono di più è Charles Xavier" ha raccontato Esposito durante un'intervista insieme a Jimmy Fallon. "Ma, guarda, voglio interpretare un bravo ragazzo. Charles è intelligente. È bravo. Ma sento che ci potrebbe essere qualcosa da percorrere tra me e la Marvel. So di amare quello che fanno. Chissà cosa potrebbe succedere?" ha concluso.

Non è la prima volta l'attore parla di un possibile ingresso nell'MCU. Giancarlo Esposito ha confessato di aver parlato con la Marvel mentre i fan spingono sempre di più per averlo nel ruolo di Charles Xavier, leader degli X-Men e, secondo molti, uno dei personaggi più carismatici dei fumetti della casa delle idee. Nonostante non sia stato fatto ancora nessun annuncio sia riguardo un progetto sui mutanti che su un ipotetico interessamento di Esposito, i fan non possono fare altro che sperare e continuare a teorizzare riguardo il futuro di questi personaggi nell'MCU.

Nel corso dei mesi si sono intensificate le fan art che vedono Esposito nei panni di Xavier proprio a testimoniare quanto i fan ci tengano a vederlo in questo ruolo. Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!