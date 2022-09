X-Men, Giancarlo Esposito è pronto: 'Sarò il Professor X, quando Marvel lo vorrà'

Purtroppo durante il panel dei Marvel Studios al d23 non sono arrivate novità in merito al futuro degli X-Men e il misterioso reboot attualmente in lavorazione, ma parallelamente Giancarlo Esposito è tornato a parlare del suo professor X e dei recenti incontri con la Marvel.

L'attore di Breaking Bad e Better Call Saul, infatti, in queste ore è stato ospite del Rose City Comic-Con a Portland, Oregon, ha ribadito ancora una volta la sua posizione circa la possibilità di interpretare il nuovo Charles Xavier nel reboot degli X Men del MCU: "Quando internet ha iniziato a riempirsi di cosiddetti fan-casting che mi immaginavano nel ruolo del professor X, la cosa è letteralmente esplosa e nel giro di pochi giorni ho dovuto chiedere alla mia agente di chiamare la Marvel per provare a spiegare quello che stava succedendo. Gli ho detto che si trattava del desiderio dei fan, ma che la cosa mi interessava sul serio. Da quanto ho capito però loro non sono ancora pronti per iniziare a parlare di casting per quel progetto: però io mi sono assicurato di fargli capire che, quando vorranno discuterne, sanno dove trovarmi."

Il nome di Giancarlo Esposito in queste settimane è finito nella fantomatica lista di attori acquisiti dai Marvel Studios per alcuni progetti futuri del MCU, ma il report non ha trovato conferma durante la presentazione di Kevin Feige al d23: di certo l'interesse dell'attore per il Professor X è più che concreto, anche se ovviamente bisognerà vedere se la sua strada finirà davvero con l'incrociarsi con quella della Marvel.

