X-Men, Giancarlo Esposito è il Professor X dei Marvel Studios in questa splendida fan art

L'ingresso degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe porterà con tutta probabilità a un recast totale dei personaggi già visti nell'Universo Fox, anche se non è detto che la Marvel non scelga di adattare personaggi mai visti. Se così non fosse, però, i fan hanno già alcune idee su chi potrebbe essere il nuovo Professor X.

Sul web è apparsa infatti un'incredibile fan-art che ritrae il Professor X con le fattezze di Giancarlo Esposito, attore di razza che in tempi recenti ha legato la sua popolarità al personaggio di Gustavo Fring, spietato signore della droga apparso sia in Breaking Bad sia nel suo spin-off Better Call Saul, giunto alla sesta stagione, che sarà anche l'ultimo per lo show.

C'è da dire che l'attore non sfigura affatto nei panni del mentore degli X-Men e potrebbe rivelarsi una scelta tutt'altro che banale per un futuro ingresso degli X-Men e del mondo dei mutanti nell'Universo Cinematografico Marvel. D'altronde, Esposito è già un attore che ha timbrato il cartellino della Disney, essendo apparso nella prima stagione di The Mandalorian ed è atteso anche nella seconda stagione in arrivo il prossimo ottobre.

Per quanto riguarda la Marvel, nei giorni scorsi si è mormorato di una possibile versione Marvel Studios di un "Comic-Con privato", che al momento però non è stato confermato ufficialmente; l'idea generale, tuttavia, è che la compagnia di Kevin Feige non resterà con le mani in mano a guardare mentre il progetto della DC Films acquista sempre più popolarità (stiamo parlando dell'atteso DC FanDome in arrivo il 22 agosto).

Come noto, i Marvel Studios non ospiteranno alcun panel per il San Diego Comic-Con in streaming. L'evento è in programma dal 22 al 26 luglio, e promette ai fan un raduno che permetterà loro di vivere il celebre evento annuale comodamente da casa.