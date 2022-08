X-Men: Giancarlo Esposito è il Professor X più inquietante di sempre in questa fan art!

Quando pensiamo al Professor X ci immaginiamo il bonario Patrick Stewart mentre alleva la prossima generazione di X-Men. Ma quando pensiamo a Giancarlo Esposito, papabile recasting del ruolo, il suo volto sul piccolo schermo è notoriamente inquietante. Così anche questa stupenda fan art che lo ritrae nel MCU.

Per ora si attende e si suda ancora un vero e proprio debutto live-action degli X-Men nel MCU, dopo la scadenza degli accordi con Fox a seguito dell’acquisto della major da parte di Disney per 71 miliardi e (con essa) le ultime proprietà intellettuali rimaste disperse oltre a Spider-Man della Sony: Fantastici 4 e X-Men. Abbiamo avuto qualche assaggio: il Quicksilver di Peter Evans in WandaVision e il Professor X di Patrick Stewart come membro, però, degli Illuminati in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Una nuova concept art potrebbe aver svelato il taglio di un personaggio X Men da Thor 4, quindi per ora resta solo la serie animata X Men 97 già rinnovata alla seconda stagione. Per quanto riguarda il film, The Mutants, ci sarà da aspettare. Ma una recente, inquietantissima quanto ben fatta fan art (che trovate in calce all’articolo) immagina un Professor X completamente diverso. A interpretarlo, sotto l’elmo, Giancarlo Esposito, che di recente ha fatto nascere speranze dopo un colloquio avuto coi vertici Marvel.

Questo il suo resoconto: "Non ho ancora lavorato con Marvel. Sono stato in una stanza con loro e abbiamo chiacchierato, penso che ciò che fanno loro sia in linea con quel viaggio mitologico di cui parlava Joe Campbell, che era un amico di George Lucas che George Lucas inserì nelle sue storie. Loro fanno la stessa cosa. Si è parlato di Magneto, si è parlato di Dr. Freeze, si è parlato di... Chi resta? Ah, il Dottor Destino! E il Professor X". Come ben sappiamo, tre dei migliori colpi di Esposito su piccolo schermo negli ultimi anni sono stati, in ordine di importanza: il Gus Fring dell'universo Breaking Bad cui ora Vince Gilligan dice addio, forse per sempre; il Moff Gideon di The Mandalorian; lo Stan Edgar di The Boys che ha iniziato le riprese per la quarta stagione. Insomma, un attore più che impegnato: ed è una fortuna!